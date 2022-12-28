國訓中心從2017年起，結合高雄在地的文藻外語大學，投入專業的外語師資，協助國家隊培訓選手提升英語實力，包括羽球天后戴資穎等國手都有參與過，國訓中心28日在體育署3樓大禮堂舉行「英語教學成果暨運動英語教材發表會」，邀請拳擊陳念琴、花式滑輪溜冰陳毅帆2位今年在國際賽會勇奪金牌的選手，現身展現英語學習成果。

陳念琴和陳毅帆上台示範一段英語對話，兩位選手落落大方的台風展現不同於運動賽場上的氣場，也讓大家知道奧運國手陳念琴的英文名字叫「Chloe」，陳念琴透露：「其實我原本英文名字叫Carol，2014年去美國移地訓練時，那邊的教練認為當地文化普遍印象Carol是中年女性，覺得我一個年輕小女生不要叫這個名字，最後我們那團很多人英文名都改成年輕化的名字，我也就使用Chloe到現在。」

為了上台演譯英文對話，陳念琴笑說因為有出國比賽加回來需要隔離才能進國訓中心，和陳毅帆只有3天左右時間練習，「一開始有些單字記不太熟，我連打沙包練習時都在複習，教練還疑惑我怎麼跟沙包對話。」

陳念琴表示，明年賽季重頭戲是3月世界盃及杭州亞運，尤其是攸關2024巴黎奧運參賽資格的亞運，陳念琴補充：「有收到訊息是杭州亞運也是奧運資格賽，各量級前兩名可以取得巴黎奧運參賽資格，所以我一定要拿金牌，儘早確定奧運門票！」

陳念琴（左）、陳毅帆（右）上台展現流利英語對話。（陳筱琳攝）

陳念琴並說，去年東京奧運參加女子69公斤級，上個月亞錦賽奪下70公斤級金牌，但因為巴黎奧運縮減量級，沒有69公斤級，不是往上打75公斤就是往下66公斤，她選擇66公斤，「其實我體重已經降到66公斤左右，世界盃及杭州亞運，都會參加這兩個量級。」