朝野關注的恢復一年義務役方案昨終於正式出爐。蔡英文總統昨率領執政團團召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，國防部長邱國正雖陪同出席，卻主要都由政務副部長柏鴻輝對外說明，讓各界相當意外，紛紛猜測邱是否已完成重大階段性任務，極有可能隨內閣改組卸任?當蔡英文被問到是否會進行行內閣改組時表示「到時候就會跟大家報告」，相當耐人尋味。

據了解，近日國防部進行將級人員職務調動及將領晉升，國防部部長辦公室主任溫學聖少將調任陸軍計畫處長，政辦室處長鄭貴明少將升部長室主任；政辦室政務處副處長陳保坐上校也調升政辦室政務處長並晉升少將。

根據過去慣例，國防部長異動前夕，均會先安排辦公室內人員職務調動或是晉升，邱國正此時的安排，確實相當的不尋常。

邱國正在2021年上任後，自認有三大任務，包括「後備動員制度改革」、「對美軍售案後續裝備到達」與「中科院軍備研發」，目前似乎均已達到某種成效。但俄烏戰爭及大陸軍演，卻意外引發並加速推動役期延長問題。

今年3月，國防部長邱國正在立法院首度鬆口證實，國防部已組成一個研究小組進行研議，實際上，在高層授意指導下，國防部不斷的進行跨部會溝通，除了義務役士兵薪資調整除外，全案在今年10月幾乎已經定案，在外界不斷希望得到答案，國防部承受巨大壓力，卻始終沒明講，不過已讓高層高度肯定邱國正使命必達一面。