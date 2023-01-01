盧廣仲一個人加班到崩潰，抓狂狠砸辦公室。（華映提供）

瞿友寧導演睽違5年，再度與三金天王盧廣仲合作新喜劇電影《他馬克老闆》，希望用集體創作的方式，創造台灣久違的喜劇片型。告別2022年，昨特別推出聞香版預告，可以見到首次演出大銀幕作品的盧廣仲展現崩潰演技，社畜被滿桌的工作逼到瘋狂，狠砸辦公室的驚人場面，盧廣仲笑說：「難得有機會可以砸碎電腦螢幕，覺得很過癮！」

該片改編自知名網漫《我是馬克》，集合極富新鮮感的卡司共同演出，首支預告中，可以見到許多上班族對2022年的感受，顯現他們的心聲，像是選舉、疫情、升息、通膨甚至戰爭等，都再再影響了許多追求小確幸過日子的上班族的日常生活，內心忍不住產生非常多的「OOXX」，預告貼近「加班永遠沒盡頭，就是薪水不會漲」的社畜厭世心情。

主角盧廣仲與黃宣在預告中也大展瘋狂演技，盧廣仲扮演的「馬克」加班到崩潰，一改聽話認命的社畜面貌，抓狂狠砸辦公室，將劇組花費千萬打造的「茫您」廣告公司辦公室砸得一團亂，不但用白潻亂噴牆壁，還狂丟電腦，更對鏡頭耍狠，提出上班族內心深處的大哉問：「工作到底是為了什麼？」盧廣仲表示要狂砸千萬打造的辦公室可說是喜憂參半，「難得可以砸碎很貴的電腦，但又覺得萬一沒有砸好，工作人員要幫忙收拾再來一次，內心會不好意思。」所以他努力將電腦螢幕丟出了一條拋物線，讓演出可以一次過關。

盧廣仲對著鏡頭演出落狠話的獨角戲，演來十分鮮活傳神，他常常會面臨情緒大爆炸的狀況，但總是會伴隨著胃食道逆流，已練就出一套有效的解決之道，「這時候多吃高麗菜真的蠻有用的。」他笑說想像著把所工作都累積到月底才完成，就能體現一種被工作壓到喘不過氣的感受，他回憶演出的狀況，虛謙地說：「我演戲大多的時間都是接受導演指令，如果大家覺得畫面有精彩，就都是團隊的功勞！」

而黃宣的加碼罵人演出，也頗吸睛，他在公車上大罵馬路三寶不會開車，嚇得盧廣仲一臉緊張，看他罵得非常流利，完全不見初次演戲的生澀感，如何能辦到呢？自認是帶點脾氣的優良駕駛，黃宣爽快分享：「罵人只要夠上火，被罵的人夠白目，不管當眾或私下都可以罵得很過癮，甚至不介意罵第二次。」難怪罵人場面演來得心應手，效果十足。

《他馬克老闆》預計4月28日全台上映。