圖為李明璇（截自李明璇臉書）

圖為林家興（周志豪攝）

圖為蕭敬嚴（截自蕭敬嚴臉書）

迎戰2024總統與立委選舉，國民黨發言團隊將做出調整。未來4位發言人，除原發言人李明璇留任，新增已頻繁對外發言的文傳會副主委林家興，以及參選新北市議員惜敗的新北市黨部發言人蕭敬嚴，原副發言人楊智伃也將升任發言人。

此外，副發言人則擴編為5人，除原副發言人周羿希（立委陳以信辦公室副主任）、郭音蘭（立委林奕華辦公室主任）留任，新增原高雄市黨部發言人呂謦煒、台中市前市長胡志強隨行秘書廖偉翔，以及台北市議員徐巧芯辦公室主任陳暉。

除發言人團外，文傳會主委洪孟楷也是當然的黨核心發言人。至於原正副發言人，只要當選縣市議員者均調整為文傳會義務副主委，而包含原文傳會副主委在內，只要轉任行政部門公職者，則解除兼任黨職。

黨務人士表示，相關布局除要提升迎戰2024攻防戰力與機動力，也是在培養2024立委選舉與2026縣市議員選舉儲備人才。相關人事，預計於台北市立委補選後正式公布。

不過也正因這波發言人團重整，與2026縣市議員選舉布局連動，為台中市議員黃馨慧之子的廖偉翔，以及為已表態爭取黨提名參選台北市第7選區（信義松山）立委的徐巧芯辦公室主任陳暉，出任副發言人的人事引發聯想。

其中，陳暉已在國民黨元旦升旗典禮與楊智伃搭檔主持，初試啼聲。