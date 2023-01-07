許多公司舉辦尾牙時，都有抽獎活動炒熱現場氣氛，不過一名女網友抱怨，日前幸運抽中頭獎1萬元後，幾乎所有同事都要求她請喝飲料，甚至還有人說這是公司的潛規則，連日的耳語讓她感到相當崩潰，直說：「這樣合理嗎？」

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前在尾牙意外抽到最大獎1萬元，沒想到卻因此被許多同事情緒勒索，不斷對她說：「抽到大獎怎麼沒有請喝飲料咧」、「哎呀！我做十幾年都沒中過大獎，被你抽中了」、「請客就一個心意，如果下次想中獎也還是有機會的」。

還有同事向原PO透露，尾牙抽到大獎者必須請全辦公室喝飲料，是公司長久以來的潛規則，但老闆也表明，要不要請客全看個人意願，並沒有硬性規定。對此，原PO表示，她其實有意願請同事喝飲料，只是每天都被疲勞轟炸：「抽到大獎怎麼沒有請喝飲料！」實在覺得心煩，因此就算被同事辱罵「小氣鬼」，她都決心要拒絕請客，同時，她也好奇上網發文請益，想知道中獎請客的職場文化是否合理？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「看自己要不要花錢消災囉，那些討飯仔真的很討厭」、「有聽說某公司中獎不給吃紅就被砲翻，我連中2千禮券都被老人碎唸要分紅給同部門」、「這文化真的蠻噁心的」、「我也是有中獎，本來想主動請客，被講一講，完全不想請，到底我中獎乾大家什麼事？」