士林地檢署27日偵結「台版柬埔寨案」，依私行拘禁致死等罪，起訴29名被告，28日上午押解傅女等27人移審，士林地院收案後，分類為「111年度矚重訴第1號」，由法官鄭欣怡中籤擔任受命法官，同庭庭長楊秀枝擔任審判長、陪席由法官陳孟皇擔任，下午2點將由3位法官同時召開接押庭，預計深夜陸續裁定羈押或交保。

檢警偵辦「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人求職詐騙凌虐案，11月1日發現淡水據點後，延伸到中壢據點救出58名被害人，赫見3名受虐被害人死亡，手法泯滅人性，另外還有246人遭詐，總金額高達近4億元，還原手機訊息後，確定幕後主謀是綽號「藍道」的嫌犯，但至今尚未查出身分，檢方偵辦時以共犯在逃為由，聲押獲准至今。

30歲傅女上月10日遭羈押至今，原本身材瘦小，但步下囚車時，整個人胖了一圈，穿上看守所的灰色外套更顯擁腫，但她在Telegram群組中卻非常的囂張，詢問「誰要被電！」、「我們養了好多皮卡丘」，以卡通人物戲謔被害人，檢方依私行拘禁等罪求處無期徒刑。

另外詐團成員綽號「木法沙」的蔡博臣、「龍蝦海龍王」涂世泓、「飯糰」鄭文誠、「阿豪」張家豪也因惡性重大，分別被具體求刑30年至20年，綽號「迪麗熱巴」的柯宗志等被告則視其參與犯罪次數、犯罪手段、犯後態度，量處適當之刑。