憧憬中港通關在即，港股聖誕長假後復市，28日早盤一度飆漲逾500點，重上兩萬點大關，創近四個月高位。

恒指開高194點，報19,787點，已是今早低位，隨即買盤進駐，大盤轉眼升破兩萬點大關，最多升506點，高見20,099點，創8月31日後最高，之後回順，在兩萬點震盪。最終恒指早盤收報20,011點，升418點或2.1％。

國指報6,815點，升2.6％。科指收4,236點，升2.7％。早盤中午成交715.57億港幣。

藍籌整體走高。匯控升1.2％；工行揚4.2％；建行漲4.3％；平保漲2.9％；騰訊升2％；阿里巴巴彈高3％；美團漲2.2％；藥明生物大漲8.1％，為表現最佳藍籌。

汽車股部分，蔚來大幅下調第四季交付預測，中午收盤跌9.1％；小鵬也跌8％；理想汽車跌6.2％；比亞迪下滑0.7％；吉利降2.6％；長城汽車降2％；4S中升挫3.3％，為表現最差藍籌。