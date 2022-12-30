美股四大指數周四收紅，其中與台股連動高的費半指數暴漲逾3%，加上台積電3奈米量產，帶動今（30）日2022年台股封關日早盤氣勢如虹，指數大漲160點，暫報14245點，守穩在季線之上，護國神山台積電跌深反彈上漲10元（或2 %），來到456元，收復巴菲特防線，其他電子權值股聯電、聯發科等也攜手上揚逾1%。

截至昨天為止，大盤12月來已重挫794點，月線將收一根黑K棒，全年狂瀉逾22%，台股2022年跌幅恐創2008年以來最大。

法人表示，展望下周，外資陸續歸隊，國安基金不退場的加持下，在元旦行情開跑後，能否扭轉盤面偏空走勢備受關注，儘管大盤下檔有季線重要支撐，但探底風險尚未完全解除，且農曆春節兔年休市12日創史上最長，投資人仍應審慎面對，不宜過度躁進。

美股方面，隨著科技股強彈，四大指數全面收紅。道瓊工業指數勁揚345點（或1.05%），收在33220點；標準普爾500指數揚升66點（或1.75%），收3849點；那斯達克指數大漲264點（或2.59%），收在10478點；費城半導體指數上漲81點（或3.32%），收2534點。