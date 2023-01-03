2023年首個交易日，台股加權指數3日開在14,108.16點，權王台積電（2330）開在446元，雙雙開低，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）走勢疲弱，儲能相關概念、生技防疫概念在多頭點火下，逆勢走揚，台股早盤指數往下，但賣壓不重，指數跌60餘點，面臨萬四關卡保衛戰。

美國股市1月2日因元旦補假一天。道瓊工業平均指數12月30日終場下跌0.22％（73.55點）、收33,147.25點；周K線下跌0.17％、月K線下跌4.17％。

那斯達克指數下跌0.11％（11.62點）、收10,466.48點；周K線下跌0.3％、月K線下跌8.13％。

費城半導體指數下跌0.11％（2.84點）、收2,532.11點；周K線下跌0.13％、月K線下跌10.43％。

元富投顧指出，在聯準會（Fed）的發言後，推估貨幣政策還是偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向。台股14,500點整數以上壓力大，短線可來回操作，可布局已站回5和10日線強勢股。

現階段選股，優先選擇打底股或2023第一季旺季股，操作觀念「型態突破買進或法人領先布局股」方式，電子股包括晶睿、台達電、世芯-KY、森崴能源和嘉澤最具指標。

另外，在非電子部分，鋼鐵和航運股可觀察，包括海光、中航和長榮是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。比特幣出現震盪，16,600美元附近觀察，美元指數104附近是觀察重點，目前處震盪格局，未來續追蹤。

台灣股市隨美股起舞，櫃買指數跌深反彈，集中市場跟著彈，外資內資短時同調，未來台股反覆測底機會大。

台股最重要的護國神山，台積電450元整數關卡成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2,000億元以上，反彈才能持久。