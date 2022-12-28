你家的地板是磁磚地板嗎？經過年末斷捨離及大掃除後，不僅家中顯得空蕩，冬日低溫也更凸顯磁磚的冰冷！如果暫不考慮重新裝潢翻新，又想在短時間內提升空間溫度，信義居家建議，可以善用地板輕工程改造，只要在原本冰冷的磁磚鋪上木地板，提升踩踏溫度之餘，質感氛圍也會煥然一新！

信義居家表示，想利用地板工程提升空間質感，木地板的選擇很重要。木地板除了有不同花色款式，各異的材質也可滿足不同環境的需求。例如最多人熟知的實木地板，是以原木裁切製成，價格較高且依樹種而有差異；但觸感溫潤也具備極佳的踩踏感，若妥善保養，使用年限可以很長。且實木地板可因應不同風格，搭配不同樹種呈現原始顏色風貌，加上每塊木地板具有獨一無二的木質紋路，適合喜歡自然溫潤質感的消費者。

而近年最受歡迎的，莫過於超耐磨木地板了。信義居家說明，超耐磨木地板是以高密度木纖維板製成，價格較實木地板低，但同樣具備溫和彈性的踩踏觸感；此外，超耐磨地板不僅耐髒汙、好清潔，甚至耐磨耐刮，是許多人裝修時的首選。但信義居家提醒，若居住區域或環境較潮濕，想選用實木地板或超耐磨地板則要多考慮，因為兩者都較易受濕氣影響發生膨脹問題。

若考量到空間潮濕與否，信義居家分享，SPC卡扣式地板和PVC塑膠地板也是不錯的選擇。兩者皆以複合式材料製成，並搭配真實木紋創造木地板的質感，價格上又比實木、超耐磨地板實惠，更具備好清潔、耐刮磨及防水防潮的優點，雖整體的踩踏觸感，不如木地板來的彈性、溫潤，但對整體空間營造仍然具加分效果，因此也受到許多小資家庭的喜愛。

信義居家表示，許多消費者暫時沒有大筆預算翻新空間，但又希望能改造居家氛圍，這時地板鋪設這類輕裝修能發揮大功效。只要依照空間環境條件，選擇合適的地板材質及紋路，就能輕鬆提升居家質感及暖度。