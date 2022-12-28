國泰金今公布最新「經濟氣候暨金融情勢」預測，下修今、明年經濟成長率至3.0％、2.3％，；國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，全球經濟動能下滑、電子業庫存壓力仍大，連帶影響投資意願，明年上半年「前兔無亮」，只能寄望下半年能「鴻兔大展」。

徐之強表示，主要央行收緊貨幣政策，將拖累全球景氣進一步放緩，電子業面臨庫存去化之壓力，加上需求疲軟、外需改善有限，投資將連帶下滑，明年台灣經濟成長率從原有2.7％的預估值下修至2.3％ ，研判全年成長率有80％的機率落在1.5至3.0％之間 。

觀察主要分項表現，全球高利率環境可能壓抑需求進一步下滑，廠商持續調整庫存並遞延投資，出口、投資仍不樂觀，不過，民間消費基期低，加上疫後消費需求提振，台灣經濟成長率預期仍可保2。

隨美國通膨觸頂，Fed升息速度放慢，加上大陸動態清零提早退場，激勵風險偏好轉強，非美貨幣止貶回升，近期美、歐、中國及新興亞洲金融情勢指數小幅改善，但仍處相對緊縮水準。

台灣央行於12月升息半碼，但未調升存準率，主要考量貨幣市場資金偏緊，擔憂過度影響經濟活動；展望未來，徐之強認為，台灣通膨應可於明年第1季底降至2％，景氣下行風險增加，上半年央行有機會停止升息。不過，考量台灣政策利率較低，且先前升息步伐溫和，除非金融面衝擊過大，否則應無降息必要。

國泰台大產學合作團隊評估，今年12月到明年3月，景氣溫和衰退風險，可能不利金融市場表現，預期金融情勢指數將溫和偏緊，惟仍處「趨向寬鬆」，不致落入緊縮狀態。

對於明年台灣經濟成長與金融情勢的潛藏風險，團隊表示，包括大陸鬆綁防疫措施，引發COVID-19變種病毒風險；美歐通膨高燒不退，央行持續收緊貨幣政策；主要央行過度緊縮，導致美歐景氣衰退幅度大於預期；全球需求疲軟加劇庫存壓力，投資需求遞延；最後，國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性。