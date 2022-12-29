晶圓代工龍頭台積電（2330）29日在台南科學園區舉辦Fab 18廠3奈米量產暨擴產典禮，董事長劉德音表示，台積電Fab 18超大型晶圓廠（GigaFab）打造5奈米及3奈米先進製程產能，總投資金額高達1.86兆元，看好3奈米進入量產的5年後，將帶來高達1.5兆美元的終端產品價值。

台積電搶在2022年結束前宣布3奈米製程進入量產，29日舉辦3奈米量產暨Fab 18廠第八期工程擴廠典禮，由董事長劉德音主持，包括行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、台南市長黃偉哲等均到場祝賀。

台積電Fab 18廠於2017年確定落腳於南科園區，2018年第一期工程正式動土興建，2020年進行3奈米晶圓廠新建工程上樑，2022年底3奈米進入量產。劉德音表示，Fab 18廠累計總投資金額達1.86兆元，可創造出11300個直接高科技工作機會，以及23000個營建工作機會，若以每個直接工作機會可帶來6.7倍的效益來看，總共可帶來75000個新增工作機會。

劉德音表示，台積電慶祝3奈米進入量產，良率表現已經與5奈米同期表現相當，台積電已與客戶共同開發新產品並大量生產，3奈米的電晶體密度與5奈米相較增加60％，在同一運算速度下功耗可降低30％～35％，是目前世界上最先進半導體先進製程技術。

劉德音看好3奈米晶片會大量導入超級電腦、雲端中心、高速網路、行動裝置等應用，而在5G及高效能運算（HPC）的大勢所趨之下需求相當強勁。台積電Fab 18廠是台積電5奈米及3奈米超大型晶圓廠，如今已進入第八期擴廠，預期3奈米量產後每年帶來的營收會大於5奈米同期表現，且預期3奈米量產5年將可帶來高達1.5兆美元的終端產品價值。