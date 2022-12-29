財政部將評估擴大購買節能家電退稅。財政部代理部長阮清華在29日財委會上答覆民進黨籍立委鍾佳濱質詢時回應，財政部會評估購買節能電器貨物稅的退稅，從2,000元擴大到5,000元，另外，原訂延至明年六月底的優惠期間，財部也將評估是否繼續延長。

政府推動淨零碳排政策，鍾佳濱在29日質詢上要求財政部在房屋稅、貨物稅等多項租稅措施上配合，用租稅政策發揮更大的效果，除了貨物稅之外，鍾佳濱也要求，財政部和經濟部研議對家戶於屋頂上裝置太陽能設備也減徵房屋稅等相關租稅優惠措施，對此阮清華回應，願和經濟部進行評估研議。

阮清華在備詢時指出，再生能源的儲能設備的確重要，例如，白天有太陽能，但晚上就不會有，所以要靠儲能設備，而這類設備通常是智能設備，原則上若經濟部認可，財政部可以支持相關的租稅優惠。

鍾佳濱在質詢時也強調，未來政府要承受的長照能力恐怕越來越弱化：「到2031年，政府的資源只能應付91萬，不到100萬的長照人口！」並要求財部給予適度的優惠，引導民眾購買長照險，有能力民眾自己購買，政府集中資源照顧弱勢民眾，也讓民眾提早投資長照保障，降低老年時的支出壓力，對此阮清華承諾亦承諾未來會加強，現在長照已有特別扣除額，財部也將評估未來民眾購買長照險時，給予更多租稅誘因。