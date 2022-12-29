19歲的澳洲金髮正妹勞倫·拉森 (Lauren Larsen)擁有宛如模特兒般精緻美貌和曼妙身材，不時在社群平台曬出火辣身材，但令人意想不到的是，她的身分竟然是2年級木工學徒，在這個幾乎由男性主導的行業中實屬難得，她也上傳幾支自己親手裝修的短片，累積將近190 萬次瀏覽量，被封為「最性感木工」

從勞倫IG上來看，她就像一個擁有火辣身材以及美貌外表的女模特兒，她也曬出不少泳裝辣照，大方秀出蜜桃臀與纖細長腿，令人大飽眼福。不過從她的抖音影片中，她展示了自己穿著制服並將頭髮向後梳的造型，還可以看到她拿著工具敲敲打打，或是親自將地板貼上磁磚等畫面，專業熟練的模樣立刻引起外國網友轟動。

許多網友注意到了她的年輕美貌與不尋常的職業，「從事該行業 44 年之後，看到你接受它令人耳目一新，幹得好」、「我喜歡在這個行業看到其他女性，我很興奮。」、「我是一名女性混凝土工！我喜歡看到女性展示能力」、「獨立、勤奮、美麗」、「這個女孩激勵了我」大家紛紛表示，這個少女激勵了她的夢想。

而一位抖音網紅則寫道：「這是也我一直想做的事情，但太神聖了，我可能會受到批評。」勞倫也有同樣的擔心，但仍樂觀表示：「我看來，無論你做什麼，你都會受到批評，所以你不妨享受它。」這番正能量的回應，也讓網友們欽佩不已。