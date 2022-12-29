已破產的加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried），最快在下周就多項詐欺指控，與檢方達成認罪協議。

依據28日公布的法院紀錄顯示，班克曼弗瑞德預計1月3日下午在曼哈頓聯邦法院受審，本案由聯邦地區法官卡普蘭（Lewis Kaplan）負責。

檢察官指控班克曼弗瑞德多年來利用客戶資金，支持他創立的對沖基金公司Alameda Research、購買房地產和進行政治捐獻，釀成這起「史詩級的詐欺」。

班克曼弗瑞德被控兩項電信詐欺罪名，以及六項共謀罪名，包括洗錢、商品詐欺和證券詐欺等。若是被判有罪，現年30歲的班克曼弗瑞德將在監獄渡過餘生。

此外，根據班克曼弗瑞德的口供顯示，他與FTX共同創辦人暨前技術長蓋瑞．王（Gary Wang），從Alameda借款逾5.46億美元，透過一家由他控制的公司，購買網路券商羅賓漢（Robinhood）將近7.6％的股票。

FTX破產後，多家債權人對這5,600萬股、價值4.5億美元的羅賓漢股票虎視眈眈。四家企業或個人正在爭奪這筆資產，包括FTX的新管理團隊、班克曼弗瑞德、已破產的加密幣放款業者BlockFi，以及一名FTX個人債權人。

FTX在12月稍早請求德拉瓦州破產法院繼續凍結這筆資產，直到法院能用「對所有債權人公平的方法解決問題」。

班克曼弗瑞德在12月12日被捕之前，對FTX風險管理失當坦承不諱，但不認為自己犯下詐欺罪。蓋瑞．王與Alameda前執行長艾里森（Caroline Ellison）皆已認罪，並同意配合檢方調查。

班克曼弗瑞德在12月21日由巴哈馬引渡回美國受審，次日以2.5億美元保釋，並限制居住在加州父母家。

FTX在11月11日聲請破產保護，新執行長瑞伊（John J. Ray）12月13日向國會表示，FTX丟失了80億美元客戶資金，稱公司是由經驗極度不足的個人掌理。