警察局長林炎田（中），親上火線說明。（洪靖宜攝）

區保福路上一間鐵皮廠房今日發生槍擊案，釀1死1傷，警方表示，依照現場器具研判，該處確實是製毒工廠，除了廠房的麥姓承租人，另外還有4名成員，葉姓傷者指證，槍手疑似就是成員中1名外號叫「黑仔」的男子，全力緝凶中。

林園警方於昨日下午4點52分接獲報案，有2名男子遭槍擊，報案人就是該間廠房的35歲的麥姓承租人，當時他開著廂型車到大寮區保福路的廠房時，發現2人中槍，倒臥在血泊中。其中1名36歲的黃姓男子已無生命跡象，送到小港醫院搶救後，仍宣告不治，頭部、腹部、大腿有槍傷；另1名50歲的葉姓傷者，為頭部中彈，一度失去意識，經治療生命像恢復穩定，持續在長庚醫院救治中。

警方封鎖現場採證，現場找到3枚彈殼，另一邊專案小組依案發地點擴大調閱監錄系統，警方掌握，該廠房確實是一處製造K他命及二級毒品的製毒工廠，有毒品前科的麥姓承租人也坦言，知道他們是將該處作為製毒使用。

經詢問麥姓承租人的房東，查出該製毒工廠成員就是黃姓死者和葉姓傷者以及另外2名男子，也經葉姓傷者供述，開槍嫌犯疑似就是參與製毒工廠的其中1名成員，外號叫「黑仔」的男子，警方將在最短時間內追查該名嫌犯，並逐步釐清製毒工廠犯嫌關係，以及查出引發殺機原因。

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