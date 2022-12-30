工紙大廠榮成(1909)受中國大陸疫情衝擊，2022年營運下滑轉虧。集團預期中國大陸經濟復甦動能有望在2023年第二季加速，疫後工紙及紙箱需求應可樂觀預期將好轉，有助榮成營運恢復常態，將在市場復甦前積極擴產、精進生產效率，靜待市況復甦時快速搶市。

榮成受營運疲弱影響，今年以來股價明顯走弱，近期於15～16.45元區間盤整。在營運後市不確定性可望逐步消散下，今（30）日開高後放量勁揚4.43％至16.5元，早盤維持近3.5％漲勢，領漲造紙類股。三大法人本周以來大舉回補4930張，其中以外資買超達5102張最多。

榮成指出，今年台灣維持穩定獲利，營運下滑轉虧主要受中國大陸疫情影響，經濟活動停擺使整體市場經濟動能減緩、民生消費意願及對終端需求轉弱。同時，各大城市封控防疫影響占工紙成本6～7成的廢紙回收物流，稀缺狀況使價格不降反升，造成毛利下滑。

隨著中國大陸12月起解除動態清零，目前疫情快速攀升、感染率估於春節前後達最高峰。以全球各國經驗，推估中國大陸疫情約3個月後可望降溫，明年2月後「疫情封控」的不利因素有機會消除，中國大陸明年第二季經濟動能有望加速。

榮成表示，近期台灣工紙稼動率大致維持100％滿載。中國大陸稼動率10月時為100％滿載，11月起因疫情嚴峻降至92％，12月及明年1月因安排部分紙機歲修，預期將進一步降至約80％，若2月後疫情趨緩，營運有機會恢復過往全產全銷狀態。

同時，中國大陸同業今年歷經疫情造成需求下滑經驗，已學會利用部分停機跟延後建廠的方式直接減少市場供給，讓成品紙價格不致崩盤，達到供需平衡。由於中國大陸仍以內需市場為主，若未來政策對經濟有利，明年疫情後工紙及紙箱需求應可樂觀預期將好轉。

榮成財務長暨發言人王瑞榮表示，將利用市況低迷時期積極擴產、精進生產效率，以便在市場需求谷底翻升時快速搶占市場。其中，湖北榮成35萬噸工紙新產能將提前1年至明年第四季投產，之後將全力發展綠色包裝紙箱業務、提高紙箱貢獻及自用率。

榮成指出，目前台灣榮成生產的工紙透過自有紙箱廠出貨自用率約3成，隨著近期南崁、神岡、路竹陸續投產後，自用率預期將逐步提高至5成以上。而中國大陸目前自用率約1成，隨著明年下半年湖南紙箱廠投產，紙箱營收占比亦將逐年成長。