DDR5轉換可望自第2季加速啟動，且手機微型沖壓件於第3季開始放量，優群(3217)今年營運可望倒吃甘蔗，優群表示，今年第1季是全年營運谷底，營運可望逐季走高至第3季，由於新產品佔比拉升，全年營收及毛利率均可望比去年好。

受到DT/NB市況不佳，客戶端處於庫存調整尾聲，且逢農曆年長假，工作天數較少，加上去年同期基期甚高，優群保守看待今年第1季營運，預期今年第1季營運恐低於去年同期。

儘管今年第1季營運處於谷底，新一代伺服器平台CPU傳輸速度提升，Long DIMM升級至DDR5，為優群增添新動能，隨著新伺服器平台出貨放量，DDR5轉換可望自第2季加速啟動，優群預估，營運可望自第2季起重回成長軌道。

去年Long DIMM約佔優群營收5%到6%，隨著兩大伺服器平台於今年逐季放量，優群預估，今年Long DIMM營收可望較去年成長2倍，佔營收比重有機會達15%到20%。

在NB方面，雖然市調機構普遍預估今年全球NB銷售可能衰退約5%，但NB SO-Dimm DDR5轉換率亦可望達30%，由於DDR 5 ASP較上一代增加50%，化解了總量下滑壓力，優群預估，今年NB SO-Dimm營收可望較去年成長7%到10%，整體NB產品營收有望與去年持平。

至於微型沖壓件部分，由於去年美系手機客戶未使用，佔營收比重降至5%，今年因客戶恢復採用，預估微型沖壓件營收較去年成長1倍，佔營收比重可望回升到10%。

展望今年，優群表示，今年下半年營運可望遠優於上半年，全年毛利率可望優於去年，全年業績會比去年好。