雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受惠營運復甦題材，股價2個月大漲近48％、去年底觸及64.9元的3年8個月高點，隨後3天拉回急跌12.9％。昨（4）日重振旗鼓反彈4.9％，今（5）日開高後在買盤敲進下放輛直攻漲停價65.8元，早盤維持逾7.5％漲勢、領漲觀光類股。

雲品受惠疫情趨穩帶動，2022年前三季歸屬母公司稅後淨利0.8億元、每股盈餘0.89元，較去年同期大幅轉盈，雙創近3年同期高點。11月自結合併營收2.05億元，月減3.29％、年增達31％。累計前11月合併營收18.07億元、年增達45.59％，雙創同期次高。

雲品指出，去年11月起外燴、工商活動與婚宴場次有報復性恢復情形，12月亦受惠年末的尾牙活動、大型外燴以及婚宴辦理，將有望接近歷年同期的不錯表現，配合國旅持續暢旺、境外觀光人數緩步恢復，第四季業績將持續回溫。

同時，隨著境外移入病例數穩定下降，去年12月起宴席開放逐桌敬茶敬酒、且入境人數管制上限取消，有利雲品餐飲宴會與住房營運。且年底適逢旅遊、尾牙、婚宴與聚餐旺季，預估將在農曆春年前迎來消費高峰，有望帶動營運恢復疫前水準。