晶華(2707)國際酒店集團公布2022年12月自結合併營收6.46億元，月增達25.03％、年增達18.33％，創近35月高點。使第四季合併營收16.63億元，季增達12.86％、年增達23.07％，創近3年高點。全年合併營收56.01億元、年增達13.57％，為近3年高點。

晶華說明，若排除已出售的達美樂披薩因素影響，去年12月合併營收較疫情前的2019年同期成長達13.26％，全年合併營收則年增達13.57億元或31.96％，但仍較2019年小幅衰退約3.19％，主因上半年營運仍受疫情波動影響。

晶華指出，台北晶華酒店去年12月住房率維持逾8成，平均房價提升至逾5千元，外國旅客占比為3成，整體客房營收恢復至疫情前約8成。受惠餐飲需求暢旺及承接尾牙外燴活動，餐飲營收月增達30.15％、年增達16.13％，亦較疫情前的2019年同期成長達19.57％。

除了旗艦據點台北晶華酒店受惠邊境解封及年末聚餐需求，帶動餐飲營收暢旺、住房營收顯著回升，晶華旗下太魯閣晶英、台南晶英酒店營運同步暢旺，去年12月營收分別年增2.12％及25.21％，亦為集團挹注穩健成長動能。

展望後市，由於邊境解封且春節連假長達十天，各地台商與華僑返台過年人數預計將創高峰，消費需求除了反應在年菜外帶及除夕圍爐大餐上，對晶華集團旗下各酒店住房率及房價將有極大助益。

晶華指出，台北晶華酒店館內各餐廳除夕夜圍爐大餐已客滿，常溫年菜外帶業績亦達目標近9成。為持續服務消費者、掌握年節餐敘及送禮需求，對此緊急推出「兔躍新春冷凍年菜組」、全新「牛肉壽喜燒烏龍麵」及肉量加倍的「重磅紅燒牛肉麵王」禮盒應戰。

而因疫情延宕2年的企業尾牙春酒需求明顯回溫，年後春酒聚會場地已一桌難求。台北晶華除提醒企業主掌握下訂時間，並精選2～4月30個開運吉日推出春酒專案，祭出總價值逾5萬元回饋，鼓勵企業與同仁在平日輕鬆用餐，可望為新春首波春酒市場帶來十足買氣。