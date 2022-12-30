2022年Fed暴力升息，再加上俄烏戰爭以及中國封城等灰犀牛因素，外資全年大賣台股逾1.2兆元新台幣。台股上市櫃市值，上市公司今以來市值蒸發12.1兆元，年減21.4%，上櫃市值今年以來蒸值發1.4兆，年減23.6%，合計上市櫃市值蒸發13.5兆元，年減21.6%以。以1200萬開戶人數計算，平均每位股民帳上虧損112.5萬元。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，近期受到中國疫情升溫、美國經濟衰退、電子產業庫存議題等利空測試，加上外資參與度降低成交量能偏低，指數拉回修正，台股回測季線有撐，加上電子股指數若能持續守穩季線，將有助大盤止穩彈升，短多仍優先聚焦利多題材發酵以及技術面強勢族群表現。

2022年的動盪影響了市場對2023年的投資前景，影響範圍包括經濟增長、通膨、央行政策和利率對信貸質量、收益、估值、投資者情緒和其他關鍵指標的影響等，進入2023年，全球經濟成長持續趨緩，然在基期效應、升息至頂與均值回歸之下，股債資產正同步醞釀多頭契機，所以此刻投資更要關注布局成長焦點，聚焦價值修復行情。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台灣電子於2022下半年開始調整庫存，上游除IC設計外，庫存金額及週轉天數皆反轉向下、緩慢消化。而下游下半年開始加速消化庫存，雖仍高於過去平均，但庫存週轉天數皆已反轉向下，電子上下游庫存齊消化、拐點將至；製造業去庫存活動已自2022年初延續迄今，觀察目前美國廠商存貨顯著降低，且存貨減去終端客戶存貨差值同步大幅滑落至低點，市場預期2023上半年去庫存活動將告一段落。深具基本面的台股，2022年下跌約22%，歷經修正後2023年將更具價值修復行情，指數應有正向的發展空間。