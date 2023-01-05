電池模組廠順達（3211）公布12月營收，受惠於長假前的提前拉貨效應，該公司12月營收達19.33億元，月增1.05％，寫2022年單月最高紀錄，儘管2022年營收受筆電庫存調整而下滑，然上季營收登上九季新高紀錄，上演拉尾盤的亮麗表現。

順達5日盤後公告12月營收，以19.33億元寫下2022年1月以來新高紀錄，月增1.05％、年減2.47％，受到NB庫存調整影響，順達2022年營收年減8.17％，降至190.72億元，為近三年相對低點。

而第四季連續二個月營收月增之下，順達上季營收睽違三個季度，重新登上5字頭營收，達55.54億元，寫下九季新高，季增14.05％，年增3.43％，為連續二個季度季增。

法人分析，由於1月農曆過年休假天數拉長，導致12月有提前拉貨潮，科技廠商12月營收可望有撐，不過大陸對疫情管控鬆綁，疫情正邁入高峰期，加上傳統淡季效應，絕大多數的科技廠商尋求第一季業績觸底，但需求是否回升，須待農曆年後再觀察。

順達2022年營收蹲低，但累計2022年前三季營收135.17億元，累計每股稅後純益4.02元，2023年配息無虞，順達目前股價呈現橫盤，5日收在73.4元，上漲0.55％。