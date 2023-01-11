台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下久陽、春雨公布營收，久陽2022年營收48.17億元，創10年來新高，螺絲本業開發新客戶有成，陸續接獲測試訂單。春雨2022年12月營收9.05億元，單月雙增表現，連兩年營收站上百億元，創下歷史次高紀錄，也正向看待營運展望。

台灣鋼鐵集團旗下螺絲廠久陽(5011)公告去年12月自結合併營收4.28億元，年增22.09%、月減6.71%；去年第四季營收12.46億元，年增8.94%、季減0.43%；2022年合併營收為48.17億元，年增28.07%，並創下10年來新高。

久陽表示，螺絲本業受景氣衰退及歐美新年假期影響而出貨略減，儘管去年12月營收持平，但去年全年合併累計營收48.17億元，仍超越前一年度的37.61億元。營收逐年攀升代表營運策略得宜，期待今年業績有佳績呈現。

久陽董事長孫正強表示，螺絲本業因客戶端庫存待消化及景氣走緩而減少下單，業務單位機動調整接單與出貨策略來因應，以紓緩景氣低迷帶來的不利影響。為積極開拓客源，業務單位在去年11月參加義大利米蘭扣件展後與多位潛在客戶聯繫，並取得少量測試訂單，為今年營運增添動能。子公司台鋼運輸受海運費持續走低影響，營收衰退，今年將積極組建自營車隊，降低成本﹔子公司榮福營收因屏東崁頂焚化廠整改工程收入入帳使得營收創2022年新高。

台灣鋼鐵集團旗下扣件線材廠春雨(2012)公告2022年12月份自結合併營收為新台幣9.04億元，年減14.55%、月增6.33%；去年第四季營收25.69億元，年減21.69%、季減4.71%；累計全年合併營收為新台幣110.5億元，年減6.46%。仍連兩年營收站上百億元，並創下歷史次高，未來年度營收站上百億元將成為常態。

春雨表示，回顧2022年，受到全球高通膨及大陸封控的影響，台灣及大陸地區營收約下降10%，而以內銷市場為主的印尼地區仍有傑出表現，繳出營收上升8%的成績單。台灣地區積極調整接單與出貨策略，持續聚焦產品種類，訂單能見度已達第一季；印尼地區政府持續投入基礎建設，連帶螺絲銷售維持好表現；大陸地區各地已逐步解除封控，銷售額連續三個月成長，即將回歸正軌。

春雨表示，全球經濟尚未明朗，但緊縮的貨幣政策效應已逐步發酵，通膨態勢似有緩解的跡象。而隨著美元回落，大陸封控政策也逐步鬆綁，原物料價格已開始反彈，大陸寶鋼及越南河靜鋼陸續開出漲盤，市場嶄露回溫跡象，看好鋼市有機會於第二季復甦。春雨將持續擴大與台鋼集團整合之優勢，優化流程作業，提升營運效率。