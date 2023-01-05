友通、其陽母子公布營收，去年度營收雙雙改寫新高紀錄，不過去年12月單月營收一家雙增、一家雙減，雖然外資周三雙雙敲進買超，但周四股價不同調，其陽周三已率先啟動漲勢，衝上一個月來新高價後，周四重挫超過6.5%以上，失守30元大關；而友通周四則持續向前並重返60元大關，躍上8個月來新高價。

友通(2397)公布營收，2022年12月合併營收為新台幣14.99億元，年增0.61%，月增5.34%。去年第四季營收43.4億元，季增5.4%、年增4.2%。累計2022年1~12月合併營收為新台幣161.57億元，較去年同期成長22.29%。單月、單季、去年全年同步寫下新高紀錄。

友通子公司網安設備廠其陽(3564)去年12月營收1.94億元，月減20.17%、年減32.73%。去年第四季營收6.86億元，年減1.88%、季增1.72%。去年全年營收23.63億元，年增22.14%%，同樣創下歷年新高紀錄。

友通認為，今年上半年雖須面臨庫存調整、高通膨、景氣放緩、總體經濟等不確定因素造成的市場變化，但各區域市場的新基建需求明確，帶動自動化、5G、AIoT等智慧應用產品成長，剛性需求強勁；因此友通除了謹慎提早因應外部風險外，也將優化內部庫存調控，配合客戶需求，全球在地化布局。

友通受惠生產自動化、數位轉型帶起的新基建浪潮，目前接單狀況良好並逐季提升產能，且將以嵌入式板卡、網安、工業自動化、高效能運算等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。

展望今年，友通表示，去年受惠併購的美國電腦周邊產品電商Brainstorm完整首年度完整貢獻，加上工業電腦、網安其陽需求樂觀，整體營運仍持正面成長態度。