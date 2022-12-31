第三波疫情來襲！中央流行疫情指揮中心公布，今增2萬5674例本土個案及81例境外移入，另確診個案中新增38例死亡。今日新增的病例數較上周六多7725例，增加約43％。

今增25,674例本土病例，為11,650例男性、14,010例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,405例)，臺中市(3,212例)，臺北市(2,981例)，桃園市(2,833例)，高雄市(2,442例)，臺南市(2,026例)，彰化縣(1,260例)，新竹縣(923例)，新竹市(779例)，苗栗縣(679例)，雲林縣(466例)，屏東縣(455例)，南投縣(383例)，基隆市(375例)，嘉義縣(371例)，宜蘭縣(345例)，嘉義市(233例)，花蓮縣(206例)，金門縣(120例)，臺東縣(103例)，澎湖縣(69例)，連江縣(8例)。

今增38例死亡，為24例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上疫苗。確診日介於6月5日至12月28日，死亡日期介於6月7日至12月28日。

今增1例特殊死亡個案為40多歲女性，未接種疫苗，具多重慢性病史，今年曾多次因血糖控制不良而住院治療，12/20在家中昏迷送醫時已無心跳呼吸宣布死亡，經司法相驗採檢新冠PCR陽性並開立死亡證明，主要死因為新冠病毒感染併心肺衰竭。

今增81例境外移入，為44例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲以上，分別自日本(2例)、香港及新加坡(各1例)，另77例感染國家調查中。入境日期介於今年11月30日至12月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,847,360例確診，分別為40,201例境外移入、8,807,105例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,253例死亡病例，其中15,236例本土，另17例為境外移入。