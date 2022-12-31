新冠變異株Omicron在台灣流行後，不少確診者會出現喉嚨如刀割般的疼痛，家醫科醫師陳欣湄分享，曾遇過一個青壯年因喉嚨痛來看病，結果不到4小時就被送到加護病房插管治療，因為檢查後發現患者「深層頸部感染」，無論當初是為何開始喉嚨痛，但感染化膿以後，隨著頸部的筋膜，快速進入縱膈腔，而縱膈腔前後有心臟和肺部等器官，嚴重可能致死。

營養師宋明樺在節目《健康2.0》上分享，這波Omicron疫情感染後，很多確診者會出現喉嚨劇痛的症狀，近期有朋友向她求救，表示喉嚨爆炸痛，但快篩卻顯示為一條線（陰性），不知道該怎麼辦才好。

陳欣湄表示，由於新冠疫情尚未停歇，因此現在她遇到這類患者都會請對方再快篩一次。不過，在疫情爆發前，人人都曾有過喉嚨痛的經驗，而喉嚨紅腫熱痛其實是保護身體的防禦機制，過去沒有新冠肺炎的時候，很多人喉嚨痛都會被懷疑是不是「扁桃腺發炎」，而不是確診。

陳欣湄指出，扁桃腺大約是在舌頭兩側的位置，一般張開嘴巴是看不見的，但如果感冒導致扁桃腺發炎，又或是扁桃腺結石的人可能就會看到。陳欣湄說，在醫學中心的耳鼻喉科實習時，曾收治過一名青壯年，來看診的時候還在嚼檳榔，看起來很正常，患者主訴喉嚨痛，結果在短短4個小時內，他就被轉到了加護病房插管治療。

陳欣湄表示，這位患者當初不管是什麼原因喉嚨痛，導致扁桃腺發炎，最後喉嚨開始化膿，但患者想自己還年輕，不過就是小感冒，忍了好幾天都沒有看病，結果到醫院檢查已經變成「深層頸部感染」，因為化膿或感染會隨著頸部的筋膜，快速進入縱膈腔，而縱膈腔的前後有心臟、肺部等重要器官，若攻擊到這邊，有時候甚至可能會致死。