勞動基金運用局上月1日公布勞動基金最新績效，從數據中可以看到，今年到9月底整體基金收益數為新台幣負5124.6億元，每人平均賠2.7萬。對此，旅美學者林環牆今（31）日就氣炸表示，「台灣經濟的財務缺口洞開，蔡英文有在領導嗎？到底有沒有在上班？」引發討論。

林環牆在臉書上PO出一篇「蔡英文有在領導嗎？」的文章表示，「台灣經濟的財務缺口洞開，勞動基金今年前九個月已虧損5124.6億元、台電今年虧損將達2500億元、中油今年虧損將達2173億元」，林環牆更指出，台灣勞動基金虧損金額，是勞動基金運用局2014年成立以來的創紀錄新高，而台電、中油兩大國營事業合計虧損總金額高達4600億元，也是歷史新高紀錄。

林環牆更說，台灣經濟的財務缺口洞開，政府必需挪用中央政府財政稅收挹注，但在明年國防支出預算大幅增加13.9%的排擠壓力下，如何進行資源重分配恐怕是一大棘手的難題。最後林環牆坦言，「勞動基金的改革迫在眉睫，否則破產的日子將會更早到來，蔡英文，到底有沒有在上班？有在領導嗎？」