台南市警局三線一星的秘書室主任莊武能，疑因三角戀的感情糾紛，向新竹縣某議員恐嚇取財千萬，跨年夜與女方駕車在尖石鄉被警方以查案為由盤查，他拒絕下車並駕車衝撞逃離，竹縣警方開9槍逮捕他。據了解，莊在被逮前，連撥數通電話，向警界高層與認識的媒體主管求援，但竹縣警方仍依現行犯逮捕他送辦。

莊武能年輕時曾在台北市警局公關室擔任新聞聯絡人，認識不少媒體主管，事發當下他曾撥電話向媒體主管求援，但或許跨年夜在忙，對方並未接聽電話；他還向現場包圍他的刑警嗆明：「我認識你們局長！」他也和局長聯繫上，但局長在電話那頭訓斥了他一頓，現場員警見長官力挺，悍然執法將他逮捕帶回警局。

據了解，新竹縣警方偵辦這起案件，起初並不知有「自己人」涉入，僅知是議員報案被恐嚇取財，逮捕現場經莊武能自己告知身分、並查證屬實後，竹縣警方才知這案子牽連當地議員、他縣市高階警官與地方人士，是個燙手山芋。

不過莊武能囂張拒捕、衝撞，員警根據現場判斷，開了9槍攔下莊車，依法只能逮捕，否則就是集體疏縱人犯，對警界的傷害會更巨大。