鄭有諒將軍曾於1979年在植物園現址的金防部苗圃連擔任連長，今年是他第三次回到植物園參加活動。（圖／金門縣林務所提供）

鄭有諒將軍（左2）特別寫下「萬鳥齊飛」四字，贈與台北市野鳥學會留念。（圖／金門縣林務所提供）

為了迎接即將到來的農曆新年，金門各界陸續舉辦寫春聯活動，有別於其他賀節活動，金門植物園今（8）日上午特別邀請退役將軍鄭有諒以戰地標語為內容，現場揮毫寫出充滿軍事味的精神標語，活動共送出百餘幅的各式春聯，希望透過這樣懷舊活動，送給金門鄉親及遊客來自前線的祝福。

退役少將鄭有諒，曾於1979年在金門植物園現址的金防部苗圃連擔任連長，今年是他第三次回到植物園參加活動。鄭有諒表示，能回過去服役的營區揮毫，看到過去的營舍及環境獲得妥適的保存與再利用，這是對軍事文化、軍事遺跡保護及國防教育一種很有意義的環境教育活動；今年的戰地標語有「安危他日終須仗，甘苦來時要共嘗」，這是植物園今年從火災基地搶救回來的水泥標語，也是今年軍事春聯的一幅特殊作品。

今天第一個前來索取春聯的是社團法人台北市野鳥學會到植物園拍叉尾太陽鳥的鳥友們，鳥友們對於能參與這樣的活動感到新鮮，紛紛索取墨寶，當作這次來金門的紀念，而鄭有諒特別寫下「萬鳥齊飛」四字贈與台北市野鳥學會，祝福金門與台灣能成為鳥類生物多樣性更加豐富的環境，人類與萬物的相處能更加和諧，現場有鳥友說，這四字剛柔並濟，特別有金門味。

金門林務所長鐘立偉說明，植物園去年以多樣性的主題課程，獲頒行政院環保署國家環境教育獎的肯定，所內同仁經將金門許多特有的文化及民俗，重新設計環境教育課程，讓遊客及學生能用不同的方式認識金門。

鐘立偉也預告，下週六（1月14日）林務所另將邀請金門縣書法協會，在森林公園利用金酒公司除役的大酒甕，舉辦假日花市及酒香藝文大道書寫活動，春節相關活動也即將陸續展開，竭誠歡迎鄉親一起逗陣來參加。