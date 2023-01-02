國發會昨（1）日宣布，為妥善保管原中影公司影片資產並提供各界廣為運用，發揮影片價值，已將包含名導李安成名作《父親三部曲》在內的「促進轉型正義基金」名下202部電影的所有權和著作財產權，捐贈給了國家電影及視聽文化中心，並且表示，影片資產未來會移入促轉基金，作為轉型正義相關文化事務之用。

國發會表示，去年5月間原促進轉型正義委員會依法解散後，隨即由國家發展委員會承接促進轉型正義基金業務，於去年9月2日召開管理會首次會議，達成多項共識，包括將這批影片資產透過契約捐贈方式，並約定相關使用時應落實傳達轉型正義理念。

國發會指出，這批珍貴影片資產包含動員國軍協助拍攝的愛國軍教片《英烈千秋》、《八百壯士》，侯孝賢早年作品《兒子的大玩偶》、《童年往事》，李安的父親三部曲《推手》、《囍宴》、《飲食男女》，以及蔡明亮《愛情萬歲》等獲國際肯定的電影佳作，總計202部。

國發會說明，這批影片源於110年8月24日不當黨產處理委員會與中影公司簽署行政和解契約，由中影公司將95年4月27日之前取得之著作財產權及影片資產所有權讓與國家。復經去年11月18日行政院政策指示，影片資產未來移入促轉基金，並無償贈與國家電影及視聽文化中心，作為轉型正義相關文化事務之用。