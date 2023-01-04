1968年電影《殉情記（Romeo and Juliet）》改編自莎士比亞著名悲劇《羅密歐與茱麗葉》，該部作品找來當時年僅16歲的男星李安納·韋定 (Leonard Whiting)以及15歲的奧莉薇‧荷西（Olivia Hussey）擔任男女主角，當時兩人在臥室裡裸露的床戲讓不少人看得過癮卻也掀起不少爭議，近期兩人更指控電影公司及導演「性剝削、性騷擾、使用詐術」等罪名。

電影「殉情記」在推出時相當賣座，更榮獲兩項奧斯卡大獎。然而，近期該電影公司派拉蒙(Paramount Pictures Corporation)及已故導演法蘭高·齊費里尼(Franco Zeffirelli)卻遭到男主角李安納及女主角奧莉薇在去(2022)年12月30日控告性剝削並散佈未成年兒童的裸照。

李安納及奧莉薇指出法蘭高在拍攝過程中向他們展示了攝像機的位置，並保證不會拍攝或有裸體畫面。然而，在最後幾天的拍攝時，他誘騙兩人演出片中一幕臥室場景並拍到屁股及裸露的胸部的畫面，更表示裸露的畫面實際上是在他們不知情的情況下拍攝，而此舉違反了剝削、散布未成年人裸照的相關法律。

此外，據外媒《Pop Base》的報導，兩人的訴狀指出2名演員自電影上映後的50多年來飽受精神痛苦與情緒困擾，連工作也因此大受影響，對此，兩人索求5億美元(約台幣153億)的賠償金。而電影公司派拉蒙截至目前並未對此做出任何回應。