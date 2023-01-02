立法院為討論遷（改）建議題，邀專家學者成立諮詢委員會。立法院人士指出，委員會已進入最後收尾階段，並就各界建議的27處遷（改）基地，以17項評選指標評估，將於農曆春節前提出「6+1」方案的總結報告。

立法院人士表示，總結報告完成後，將循行政程序函送立法院議事處，並諮請立法院長游錫堃召集朝野黨團協商，由朝野黨團推派代表，成立立法院遷（改）建特種委員會進行研議。

立法院現址多年來面臨空間不敷使用、建物老舊、違章雜陳等問題，而遷（改）建議題也已討論近30年，更曾於1990年至1999年間，兩度叩關失敗。

游錫堃2020年2月1日就任立法院長後，極力推動改善立法院區現況，也邀集學者專家，在2021年成立立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」，期盼國會遷（改）建工作能有個開端。

對於立法院遷建，朝野立委及縣市政府共提供26個建議基地，另也有立法院原地改建的提議。以大台北地區為例，就有16處的建議遷建基地，包括中正紀念堂、土城看守所現址、202兵工廠、華光社區等。

為此，諮詢委員會歷經6次專案小組及4次大會審議，將這27處遷（改）建基地，依照達成未來國會5大發展願景的17項評選指標，進行客觀量化評估。

以5大願景中的「名符其實的最高民主殿堂」為例，立法院人士指出，該項目就有6項評選指標；其中在用地面積部分，評估標準為是否大於10公頃，還是小於5公頃，或是5公頃以上、10公頃以下，也要避免基地範圍涉及環境敏感地區等。

而在「華文圈憲政民主的典範」，有4項評選指標，其中包括國會與行政的運作，評估重點為遷建基地與總統府及其他各院距離，也要考量維安風險，評估基準是以遷建基地至行政院與總統府的最短距離，越短者可視為維安風險較低。另外，評選指標也包括立委問政易達性、官員備詢通勤。

「全國人民集遊陳抗中心」看重的是公民活動，有4項評選指標，分別是臨路條件、可及性、支援性空間及土地使用相容性；在臨路條件的評估標準，為保障陳抗便利性及民眾進出需求，應有足夠的出入道路，以連接主要計畫道路或既成道路數量為指標。

此外，「公民教育的民主教室」、「國內外旅客的參訪地標」部分，共有3項評選指標，分別為適宜轉型、文化資產及遊憩體驗。

立法院人士指出，諮詢委員會目前進入最後收尾階段，會從中選出6處遷建基地及1處改建基地，製作成總結（分析）報告，將於農曆春節前提出，作為朝野立委對於國會遷（改）建議題的參考資料。（編輯：趙蔚蘭）1120102