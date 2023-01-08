立委陳椒華今（8）日晚間9時許突然在臉書發出數張在立法院議場門口的照片，並寫下「排第一」，也讓網友詢問「為什麼要在那守夜呢？」記者致電詢問陳椒華，她表示，目的是要提出變更議程，將明院會第二案「平均地權條例」排到第一案。

陳椒華今晚突然在臉書發出三張照片，一張在立法院議場外、一張自拍、一張只見陳椒華帶了兩張板凳、穿著羽絨背心坐在議場門口比YA，也讓外界疑問為何陳椒華為何要在今日去佔議場門口。

陳椒華表示，自己在議場排隊的原因是因為時代力量黨團要提更改明日議程，將第二案平均地權條例調整為第一案，第一案總預算案則挪後，因為她擔心若先審預算，怕預算審完就結束了，若民進黨團再提變更，很可能這個會期無法通過。

陳椒華說，平均地權條例目前已經取得朝野共識，不需要再協商，應該盡快通過三讀，如果民進黨團不同意「就是玩假的」；平均地權要趕快通過，讓年輕人買得起房子比較重要。