去年才傳出，北韓青少年因散播南韓相關電影慘遭槍決。近期再度爆出4名大學生使用南方特殊用語，下場除了被退休，甚至被派到出了名險惡的礦坑強迫做苦力活。

據《每日經濟新聞》援引自由亞洲電台的消息指出，北韓年輕世代仍存在嚴重的韓式口音，當局正嚴厲打擊此現象，加強對青少年的思想教育，迎接新的一年到來。一名來自咸鏡北道的居民透露，近期北部清津市農業大學的4名學生已被退學，理由是其中一人通話時使用南韓人才會用的字詞「親愛的」（차기야），最後被執法人士給帶回，其餘3位則因同情當事人也一併受連坐懲處，最壞下場還被送至穩城郡最惡劣的礦坑幹活。

事件曝光後，當局特別加強審查清津市所有大學生，發現近期南韓的腔調和用詞在年輕族群間使用率有攀升趨勢，遠方包括西方的文化思想正逐漸滲透，被視為「不可原諒的行為」；消息人士表示，金正恩政府將使用南方用語的人視為非社會主義舉動，2020年12月，黨政府擔心國民受非北韓價值洗禮，因此頒布《反動思想文化排撃法》提升團結力，違者將面臨2年以下勞改。又以觀看或持有南韓娛樂媒體內容的罪名較高，恐判處15年有期徒刑甚至死刑。