悠遊卡(6035)今天以每股50元券商認購價登錄興櫃，也是國內第二家登錄興櫃的電子支付機構，開盤價為60元，盤中最高來到84元，漲幅68％，均價約在77元附近。

悠遊卡公司累計發行1.3億張悠遊卡，年活躍卡數超過1300萬張，儲值卡產品截至去年10月底，流通卡數達9832萬張，活躍卡數912萬張，累計去年1～10月消費金額達421.3億元，市佔率73.7％。電子支付產品「悠遊付」至2022年10月底的使用者近196萬人，佔電子支付帳戶整體使用人數的9.43％，累計去年1～10月代理收付實質交易金額38.54億元、小額匯兌金額8.37億元、儲值金額49.73億元，截至10月底支付款項餘額3.16億元。年活躍卡友超過2000萬戶，平均每人有4張悠遊卡。

受到疫情影響，對於過去實體通路為主的營運模式產生重大衝擊，因此，悠遊卡公司拓展金融支付悠遊付，從交通工具拓展到實體通路再到電商平台。去年11月已跨境到沖繩，預期再跨境到日本本土零售通路業者。未來除持續擴增支付通路外，也將朝卡付合一、忠誠回饋的方向增加使用者黏著度，藉由整合會員資料，分眾拓展爭取目標客群相關的消費、儲蓄、投資、貸款等微金融商品業務商機。

2022年交易金額達550億元，與通路業者、餐飲業者、休閒娛樂業者等2300個品牌與35萬個通路合作，也是唯一串聯全台交通工具。

去年上半年營收來自交通運輸及零售、繳費等代收付交易款項清分、聯名卡及簽帳回饋金等合計佔51.77％；其次為販售悠遊卡及設備佔36.43％，另有品牌授權權利金、實體卡片相關設備租用維護等收入佔11.80％。

今年受惠疫情解封，實體消費量和交通運輸量有望大幅提升，對於實體悠遊卡的銷售，若以200萬遊客計算即可帶來2億規模的商機；此外，升息環境對於利息收入的挹注也相當可觀，而隨社福政策不斷更新，政府對於政策型卡片預期迎來升級潮，都是2023年營收動力。