通勤族大多都有悠遊卡，一名網友分享，最近找到一張16年前的悠遊卡，本來以為報銷了，沒想到還能使用，讓他突然很好奇悠遊卡的使用期限，引起網友討論，不少人大嘆，好像沒聽過悠遊卡壞掉的，通常都是弄丟或不小心對折毀壞。不過，其實悠遊卡的使用期限是20年，超過就要延展效期或換新卡。

一名網友今在PTT上分享，意外翻出一張16年前的悠遊卡，原本以為可能報銷了，結果嘗試使用後發現竟然可以正常使用，讓他超級驚訝，也很好奇一般正常的悠遊卡的使用壽命到底有多長？

貼文引起網友討論，「除了不見跟折斷，悠遊卡從來沒壞掉過」、「我沒有壞掉過，從來都是不見而已」、「卡片好像超過20年需要展期」、「卡片用越久，感應的靈敏度會下降」、「學生證悠遊卡用近十年，還在用」。

根據悠遊卡官網資料顯示，一般悠遊卡的有效期限是20年，刷卡片的時候如果顯示到期，就表示這張卡片已經有20年的歷史，為了避免感應不良的狀況發生，建議可以更換新卡使用，如果卡片沒有毀損，到期後也可以到超商、捷運站或是悠遊卡總公司辦理展延，每次可延長5年。