本屆九合一地方公職人員選舉結束後，檢察總長邢泰釗指示全國各地檢署針對賄選等妨害選舉案件，向轄管法院提起當選無效之訴，據最高檢察署統計，至1月3日起訴截止日為止，全國檢方共針對苗栗縣長鍾東錦在內的181件、188人提起當選無效之訴。其中，以屏東地檢署提出33件、33人最多。

依《公職人員選舉罷免法》規定，提起當選無效之訴的期限，為選委會公告當選人名單日起30天之內，由於今年1月2日適逢元旦連假，因此本屆九合一當選無效之訴的起訴期限截止日為1月3日。

最高檢統計，截至1月3日為止，本屆九合一地方公職人員選舉，全國檢方共計向法院提起181件、188人的當選無效之訴。至於4年前上屆的九合一選舉，全國檢方共提起186件、187人當選無效之訴，顯示出檢方在這2屆九合一選舉均積極查察妨害選舉案件，查察績效差不多。

本屆九合一地方公職人員選舉，全國檢方共計向法院提起181件、188人的當選無效之訴，其中部分案件因同時包括議員、里長涉嫌共同賄選，因此出現件數、人數不一情形。

本屆九合一選舉，全國檢方提起當選無效之訴的對象：縣市長部分1件、1人，為苗栗縣長鍾東錦；直轄市議員部分有6件、6人，包括台北市議員林杏兒、新北市議員蔡淑君及黃俊哲等人；縣市議員22件、22人。

另據最高檢署統計，各地檢署提起當選無效之訴的件數及人數，以屏東地檢署最多，共計提起當選無效33件、33人，屏檢上屆九合一選舉，提起當選無效30件、30人，件數及人數均略有成長。