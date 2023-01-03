2022年台灣車市買氣依舊保持強勁，惟受限於車用晶片短缺導致的缺車影響並未獲得明顯改善，市場持續呈現供不應求的狀況，全年總市場最終登錄台數為42萬9731台，去年比95.5%，略降4.5個百分點。和泰車(2207)代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄14萬2761台，去年比97.3%，市場占有率33.2%，優於2021年市占率32.6%，同時順利連續21年稱霸台灣車市龍頭寶座，其中TOYOTA品牌全年登錄12萬3434台，也蟬聯年度銷售冠軍。

TOYOTA不僅蟬聯國產車、進口車雙料冠軍外，COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS、YARIS等四款車也榮登全年前十大乘用車款之列。其中，名列排行榜第一名的COROLLA CROSS憑藉其兼具時尚與運動化的外觀、絕佳的空間機能與完善的主被動安全配備深獲消費者肯定，全年登錄3萬9585台，連續兩年稱霸市場銷售NO.1，可見台灣消費者對於COROLLA CROSS的喜愛。而日本進口的RAV4，則不論在外觀設計、內裝質感、安全配備及動力選擇上皆廣受市場好評，即便受到缺車影響，全年登錄仍繳出1萬7524台的佳績，連續15年稱霸進口車銷售冠軍。

同時，於2022年2月全新導入的發財王牌TOWN ACE貨斗車，其優異的載貨能力、油耗表現、安全配備與保固、保修服務，上市後即大受消費者歡迎，累積登錄9870台，在市場上累積相當程度的好口碑。而12月底剛發表上市的TOWN ACE廂車憑藉絕佳的商品力，不僅在市場上擁有高度的討論聲量，接單量亦快速突破5000張，大幅超越預期。相信2023年的TOWN ACE在車型等級更加完整下，將更有機會挑戰台灣輕型商用車級距第一名的寶座。