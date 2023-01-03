外媒報導，馬斯克的可重複使用火箭製造商和衛星網路公司SpaceX在新一輪籌資中將募集7.5億美元，其估值達到1370億美元。

上個月彭博首次報導SpaceX將允許內部人士以每股77美元價格出售股份，將使該公司的估值達到近1400億美元。

CNBC此前報導，SpaceX在2022年共籌集超過20億美元，在5月份的股權募資輪中，其估值已經達到1270億美元。

根據SpaceX發給潛在投資人的電郵，新一輪籌資案可能以創投公司Andreessen Horowitz（亦稱為a16z）為首。SpaceX的早期投資人包括Founders Fund、紅杉資本（Sequoia）、Gigafund等公司。

A16z亦參與了馬斯克對推特的槓桿收購案（leveraged buyout,或稱融資購併案），這筆440億美元的交易已於2022年10月下旬完成。

SpaceX和a16z尚未回應媒體置評請求。

SpaceX在去年實現了多個新的里程碑，但其Starship載人登月計畫則已經延期。美國航太總署NASA的登月任務Artemis選擇採用SpaceX的Starship人類登陸系統（HLS），這項計畫原訂於2024年執行，但現在已經延後到2025年。