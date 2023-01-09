香港自2022年幾乎確定會出現自2019年以來的第三次收縮後，隨著邊境重新全面放開，今年經濟以較強姿態回歸，甚至有可能超過競爭對手新加坡。

外媒報導，隨著香港加速與大陸和世界其他地區重新開放，經濟學家正在上調對香港今年的預測。外媒調查12位經濟學家的預估中值，香港2023年料將成長3.3％，11月接受調查的25位經濟學家預測為2.7％。

大量旅客湧入對香港來說是個好消息，包括酒店和餐飲公司及投資和財富管理公司等相關行業都有望受益。

報導引述Moody’s Analytics經濟學家Heron Lim表示，香港正在轉向，但可能要到2023年下半年才能看到真正的影響。他預計今年香港GDP將增長3.8％，其在2022年11月份的預測為3.2％。Lim預計，10月至12月的季增長率將達到7.7％。

隨著美國和歐洲可能走向經濟衰退，依賴貿易的新加坡今年的增長料將趨於平穩，外媒調查的最新估計顯示，新加坡2023年GDP增長料達2％。如果香港的經濟增長幅度高於此，將是自2008年以來首次超過新加坡。