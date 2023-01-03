頻譜喬不攏下，電信三雄的回歸在2022年宣告難產，中華電(2412)今(3)日舉行菁英論壇，以「強化關鍵基礎設施數位韌性-寬頻PPDR(公共安全與救難應變)通訊系統發展策略」為主題，但似乎醉翁之意不在酒，董事長謝繼茂直破題，將低頻段超標應依法繳回的議題直接升級為「公共安全議題」，看來遠亞併(遠傳+亞太電)、台台併(台灣大+台灣之星)，儘管中華電非事主，但身為老大哥的中華電也是不吐不快。

董事長謝繼茂表示，2023年是台灣電信市場新局的一年，電信事業合併案於關鍵低頻段超標10MHz應依法繳回。而基於台灣地理位置天然災害頻繁發生且地域變局威脅升高，公共安全與救難應變通訊系統的升級有其必要性與急迫性，中華電建議合併案繳回之超標頻率可與800MHz頻段整合規劃，推動寬頻PPDR通訊系統之建置，提升公共安全守護能量與應變韌性，同時也能發揮珍稀低頻資源最大使用效率，創造國家最大公益。

中華電主張，寬頻PPDR的導入，可讓軍警消、海巡及交通醫療等關鍵基礎設施公私部門，透過可即時傳送現場寬頻影像的PPDR通訊系統，強化火災、水災、地震，甚或騷亂、恐攻等緊急事件的救災效率，推升公共安全與救難應變系統能量及韌性，而第一線救災人員也將因配備先進感測與通訊設備而獲得更多安全保障。

原本預計可以在去年完成的電信三雄版圖重整，因為卡關頻譜問題，使得今年仍為電信業的難解習題，由於法規規定單一電信運營商在主流1GHz的頻譜最多可以擁有50MHz，目前中華電/台灣大(3045)/遠傳(4904)/台灣之星/亞太電(3682)各自擁有40/40/30/20/20MHz，但在合併後，台灣大、遠傳將擁有60/50MHz，而台灣大主張拒絕繳回超過的10MHz，導致合併案進度延宕，也考驗主管機關智慧。