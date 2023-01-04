台灣北部海域近日受鋒面影響海象極差，一艘蒙古籍貨輪3日行經馬祖東引海域時，遇上大浪導致故障沉沒，船上5名陸籍船員跳海逃生，海巡署獲報後派出1艦3艇及兩架次直升機前往救援，僅救起1人，其餘4人失蹤，大陸也派出3艘救難艦搜救，目前搜救行動仍持續中。
根據調查，還巡署西引雷達在3日上午6時50分發現蒙古籍「LONG SHUN」貨輪於東引島西南方3浬處軌跡異常變弱，經持續呼叫後並無回應，巡防區立刻通報馬祖海巡隊緊急出勤前往查看。
海巡艇趕抵現場後，在雷達最後鎖定位置附近海域搜尋，發現東引島西南方8.8浬海面有貨櫃漂流，並發現一名人員在貨櫃上呼救。警艇立刻趨前將該位船員救起，但發現已失溫陷入昏迷，立刻送往東引急救。
由於還有4人尚未尋獲，馬祖海巡隊立刻衝動大型艦艇急另外2艘警艇前往附近海域搜尋，同時請求空中勤務總隊兩架次支援，但因海象極度惡劣，目前仍無落水船員蹤跡，兩岸船艦正全力持續搜救中。
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