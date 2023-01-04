CRIF中華徵信所4日指出，由於半導體業擴大衰退，台灣2022年12月的出口值可能只落在307.1億美元至325.2億美元之間，整體第4季出口值落在1,068億美元至1,086億美元之間，遠低於財政部所預測的1,176億美元。

CRIF研究團隊認為，整體出口愈見衰退，與對中國大陸（含香港）在2022年下半年的出口走弱，有絕對的關係。CRIF分析，2022年前11月台灣對中國大陸出口值1,716.35億美元，但是占比則由2021年全年的42.3％下降至38.7％；雖然同期台灣對美國及東協出口分別成長15.9％及17.4％，但這兩大地區合計出口值僅為1,442.70億美元，和中國大陸出口有高達274億美元的差距。

尤其，CRIF認為，台灣對中國大陸單月出口值，由7月的160.33億美元，呈現階梯式下滑，11月對中國大陸的單月出口值已降低至135.61億美元，12月份看來也不樂觀，全年對中國大陸出口將衰退3.39％。

同時，市場預估，若是目前中國大陸染疫擴大的進度，恐怕2023年第一季都還是陷於疫情之中，距離內需全面復甦還有一段時間。CRIF研究團隊也認為，2023年台灣出口值的預測值，受到全球疫情再度升溫、美元持續升息、俄烏戰爭難和談，所造成的全球景氣下滑影響，預測難度非常高，第1季出口值是否落底將是全年出口值觀察的關鍵。

CRIF偏向悲觀看待中國內需復甦，估測2023年全年對中國大陸出口可能較2022年衰退5％至8％，將是2023年出口衰退的最大挑戰。因此，2023年台灣全年出口值可能下滑至4,350億美元至4,525億元之間，衰退幅度可能落在5％至9.1％之間，值得產官學儘早提出減少出口衰退的因應對策。