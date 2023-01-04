美國房貸銀行協會（MBA）公布上周經季調後衡量房貸申請案量「市場綜合指數」較前周下跌13.2％，主要是房貸利率再次上升而打擊房貸需求。因為上周30年期固定房貸利率從前周6.34％上升至6.58％。2021年底房貸利率僅3.33％。

專家預測美經濟衰退 Fed下半年將降息
操盤心法－美財報面臨考驗 科技股庫存壓力大
《生醫股》藥華藥報喜 申請陸藥證、瞄準40萬名PV患者
#房貸利率 #房貸申請 #較前 #上周 #美國