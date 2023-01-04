美國房貸銀行協會（MBA）公布上周經季調後衡量房貸申請案量「市場綜合指數」較前周下跌13.2％，主要是房貸利率再次上升而打擊房貸需求。因為上周30年期固定房貸利率從前周6.34％上升至6.58％。2021年底房貸利率僅3.33％。