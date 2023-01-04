美國上周房貸申請量較前周下跌逾13％ 23:532023/01/04 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國房貸銀行協會（MBA）公布上周經季調後衡量房貸申請案量「市場綜合指數」較前周下跌13.2％，主要是房貸利率再次上升而打擊房貸需求。因為上周30年期固定房貸利率從前周6.34％上升至6.58％。2021年底房貸利率僅3.33％。 專家預測美經濟衰退 Fed下半年將降息 操盤心法－美財報面臨考驗 科技股庫存壓力大 《生醫股》藥華藥報喜 申請陸藥證、瞄準40萬名PV患者 #房貸利率 #房貸申請 #較前 #上周 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嫌夫家高雄鄉下人愛辦流水席 她自稱美歸遭小姑打臉：只去1個月 20:102023/01/04 生活 美國11月房價 創兩年來最低年增幅 23:532023/01/04 財經 美國大打南海牌 東協國家審慎以對 04:102023/01/04 產業財經 拜登否認韓美商議核武軍演 04:102023/01/04 焦點新聞 台美21世紀貿易倡議會議 USTR助理代表率美國團訪台談判 21:562023/01/04 政治 新版地獄火 JAGM飛彈獲准全速生產 20:182023/01/04 軍事 美國最高院推翻墮胎權後 FDA准藥局販售墮胎藥 20:122023/01/04 國際 海納百川》徵兵沒有美國壓力 露餡了（譚再利） 10:102023/01/04 海納百川 社評／解放軍抵近第三島鏈的戰略意義 04:102023/01/04 焦點新聞 美國發言人稱中方疫情資訊缺乏透明度 大陸外交部駁斥 16:372023/01/04 兩岸 《美股掃瞄》美股收黑 特斯拉崩跌、蘋果市值跌破2兆美元(2-1) 09:282023/01/04 財經 中國宏觀經濟論壇》世界格局加速演變，大國衝突全面上揚（劉元春） 09:002023/01/04 海納百川 上班17小時賺2.6萬 麥當勞鬧店員荒 開超狂時薪 12:542023/01/04 搜奇 NASA署長開嗆大陸「霸占月球」！他不忍了1句話嗆爆美國 05:502023/01/04 科技 C羅正式降臨沙烏地聯賽：我放棄歐美的機會前來亞洲 21:172023/01/04 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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