★分析

Ameriprise首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，勞動力市場的好消息已經變成股市的壞消息。數據顯示美國勞動力市場非常具韌性，只要就業仍然強韌，聯準會就必須繼續收緊金融環境以降低通膨。而在談到周五將發布的非農就業報告，Saglimbene認為投資人將密切關注薪資通膨的部分。他並表示，布拉德的發言並不令人意外，但其中有關於升息開始抑制通膨的說法仍然安撫了市場的不安情緒。

Morgan Stanley Global Investment Office模型投資組合構建部門主管Mike Loewengart表示，雖然明天（周五）我們將對就業市場有一個更全面的了解，但民間就業意外強勁和請領失業金人數低於預期，顯示勞動力市場仍具韌性。這些都是在大公司宣布大規模裁員之後發生的，顯然公司已經感受到來自市場的壓力，但招聘何時會明顯放緩仍有待觀察。

華爾街大空頭Piper Sandler策略師Michael Kantrowitz表示，標普500指數今年可能再跌16%，估將下探3225點，因貨幣政策緊縮的影響將開始顯現在企業獲利上。如果其預測準確，這將是美股自2002年以來首次連續兩年的年線出現2位數跌幅。

高盛表示，今年聯準會將繼續收緊政策，實質利率攀升將導致股市估值下滑，投資人可考慮價值股、配息股、利潤較高或較穩定以及資產負債表較為穩健的個股。

★類股

標普500指數11大類股中，受原油期貨價格反彈激勵，能源股收漲1.99%，成為唯一上漲的族群。房地產類股跌2.89%，跌幅最大；其次為公用事業股跌2.22%，科技股跌1.96%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢漲1.61%，收在7,673.27點，連漲第三個交易日，累計漲14.5%。

★重磅股

重量級科技股普遍下跌，蘋果跌1.06%，收125.02美元，微軟跌2.96%，亞馬遜跌2.37%，Alphabet跌2.13%，特斯拉跌2.90%， Meta跌0.34%，網飛微升0.09%。

道瓊指數成分股方面，雪佛龍（Chevron）漲1.80%，表現最佳；其次為默克（Merck&Co）漲1.39%。Walgreens Boots跌6.13%，跌幅最大，其次為微軟。

主要晶片股僅美光收高，終場漲0.94%。英特爾跌0.43%，德州儀器跌1.32%，應用材料跌1.40%，高通跌1.91%，恩智浦跌2.82%，微軟跌2.96%，輝達跌3.28%，超微跌3.60%。

★焦點股

威騰電子（Western Digital）大漲6.6%，收在35.23美元，前一日媒體報導該儲存設備製造商與日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）已經重啟合併談判。

Walgreens Boots Alliance大跌6.13%，收在35.19美元，給道瓊指數帶來最大的拖累。該美國最大連鎖藥局公布財報，申於支付52億美元就鴉片藥物訴訟案取得和解，導致上季陷入虧損。

Bed,Bath & Beyond崩跌29.88%，收在1.69美元，該家具連鎖賣場警告公司虧損不斷擴大、財務問題惡化，營運恐將無以為繼，並表示正在考慮各種選項，包括聲請破產保護。

Silvergate Capital暴跌42.73%，收在12.57美元。該加密貨幣銀行資本公司Silvergate Capital第四季初步財報披露其客戶總存款從119億美元大減至38億美元，顯示提款情況嚴重。

特斯拉跌2.90%，收在110.34美元，其中國製電動車去年12月的銷量跌至5個月新低。

亞馬遜跌2.37%，收在83.12美元，執行長賈西（Andy Jassy）周三宣布，基於經濟的不確定性以及過去幾年人力迅速膨脹，該電商巨頭準備裁員逾18,000人。

★台股ADR

台積電ADR跌0.77%，收75.73美元，換算台股價格為465.13元。

聯電ADR跌2.37%，收6.59美元，換算台股價格為40.48元。

日月光ADR漲0.16%，收6.43美元，換算台股價格為98.73元。

中華電信ADR跌0.11%，收37.05美元，換算台股價格為113.78元。