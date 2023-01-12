周三美股勁揚，標普500指數和那斯達克指數均漲逾1%，蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉等大型成長股帶來最大的提振。美國公債殖利率下跌。投資人看好即將公布的消費者物價指數（CPI）可能給聯準會進一步放緩激進升息步伐的空間。

那斯達克指數連漲第4天，為去年9月來首見。投資人買進受到重創的科技股，看好一旦聯準會放緩升息動作，科技股的表現大有可為。

備受關注的消費者通膨報告將於周四出爐，根據道瓊斯調查，受訪經濟學家預期去年12月美國CPI較11月小跌0.1%，與前年同期相比則上漲6.5%，低於11月的年漲7.1%。排除食品與能源價格後，12 月核心CPI估月漲0.3%、年漲5.7%。

標普500指數去年全年下跌19.4%，市值縮水約8兆美元，以成長型科技股為主的那斯達克指數去年重挫33.1%，但自邁進新年以來均維持反彈升勢。在聯準會去年七度調升聯邦基金利率後，對該美國央行可能很快就會放緩其激進緊縮力道的預期近來給市場帶來激勵，儘管數位聯準會官員這幾天的發言仍然偏向鷹派。

貨幣市場人士認為聯準會在2月升息25個基點的可能性為75%。

由數家美國大型銀行打頭陣，本周登場的美股財報季也將成為市場關注焦點，根據Refinitiv的IBES數據，受到利率上揚和經濟放緩影響，去年第四季標普500指數成分股整體獲利較前年同期下滑2.2%。

★主要指數

道瓊指數漲268.91點或0.80%，收33,973.01點。

標普500指數漲50.36點或1.28%，收3,969.61點。

那斯達克指數漲189.04點或1.76%，收10,931.67點。

費城半導體指數漲34.08點或1.25%，收2,755.36點。

★消息

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，目前她傾向於支持2月會議升息25個基點（1碼），但最終決議仍高度取決於數據。她表示，升息幅度縮小，可以給聯準會較大的政策彈性。

市場預期聯準會將放緩升息力道，美國10年期指標公債殖利率尾盤跌8.9個基點，報3.530%。30年期債息尾盤跌10.5個基點，報3.6491%。2年期債息收益率跌4.2個基點，報4.2158%。美元指數尾盤跌0.13%，報103.11。

周三美國期油大漲3.05%，收在每桶77.41美元，連漲第5天，為去年10月以來首見。布蘭特期油漲3.21%，收在每桶82.67美元，連漲第3天，為去年12月以來首見。兩期油合約價均創下去年12月30日以來新高。

銅價漲破每公噸9,000美元大關，為去年6月來首見，市場看好中國取消新冠防疫限制有利需求回溫。

美國各交易所成交量總計為114.2億股，過去20日均量為110億股。