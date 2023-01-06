2022年台股震盪過後，新一年度全球景氣看法仍然保守，第一金投信指出，2023年台股投趨勢先蹲後跳機率高，第一金小型精選基金及第一金店頭市場基金經理人許維哲指出，現階段對台股看法仍相對審慎，上半年全球金融市場受到消息面因素影響，仍會面臨亂流干擾，許維哲在產業及個股挑選上，相對看好未來趨勢型產業與中小型利基股，對於台股中小型及上櫃股票型基金，建議採取定期定額方式投資。

在產業個股挑選上，許維哲觀察到，全球新的趨勢或是未來幾年新制度上路的影響性等，例如全球減塑規範將使得綠色供應鏈概念股更見投資機會，全球運輸環保規範、中國解封後的疫情擴散與人流、錢流等，同時存在風險與機會，此外，像是衛星、航太等全球成長需求與新訂單等，也為供應鏈帶來獲利成長機會，相關產業個股是2023年值得留意的標的。

許維哲強調，去年升息進度落後的國家，今年可能加緊升息步伐，也因此將左右上半年全球經濟及供需變化，上半年台股採取穩健、保守分批進場策略，著重高股利、現金流穩定的標的，留意中小型利基股及未來趨勢型產業等，研判相對較有表現空間，中小型、上櫃類型台股基金，建議投資人採取回檔進場、定期定額方式，採取分散佈局投資策略。

2022年台股歷經一整年的動盪行情，第一金投信旗下兩檔台股基金表現到關注，Morningstar統計，第一金小型精選基金及第一金店頭市場基金分屬台股中小型基金與台股上櫃股票型基金的領先群，短、中、長期績效亮眼，表現數一、數二。

許維哲仍提醒，審慎看待現階段台股走勢，他認為，全球經濟可能在2023年上半年出現衰退，加上利率仍處於高檔，整體而言全球消費行為仍偏保守傾向，需求趨緩下，市場較容易受到消息面因素影響，震盪的情形仍將在今年上半年干擾台股盤勢，投資人宜關注企業去庫存進度，台股可能受到財報展望保守影響。

不過，許維哲認為，第二季起一旦聯準會升息止步，庫存去化近尾聲，企業獲利動能可望重啟，加上下半年為傳統電子旺季與2024年總統大選進入倒數半年，市場資金行情稍可期待，惟在高利率環境中，投資標的仍相對看好高股利、現金流穩定的標的，中小型利基股相對較有表現的空間。