立法院7日三讀通過《產業創新條例》第10條之2、第72條修正草案，未來有關半導體、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，前瞻創新研發支出的25％和購置先進製程的全新機器等支出的5％，皆能抵減當年度應納營利事業所得稅額，此條文施行期間將自今年元旦起至2029年12月31日止。

行政院去年11月17日拍板俗稱「台版晶片法」的產業創新條例第10條之2、第72條修正草案，給予史上最高研發和設備投資抵減，送交立院審查2個月後，獲得朝野大方向支持，今年1月初通過立院朝野黨團協商後，最中於7日完成三讀。

三讀條文明定，前瞻創新研究發展支出的25％，以及購買用於先進製程的全新機器設備的5％，都可抵減當年度的營所稅。不過，兩者抵減各自上限不得超過當年度營所稅30％，兩項合計不得超過當年度營所稅的50％。

產創條例修正案三讀後，國民黨立委曾銘宗則說，全力支持台版晶片法案，因為積體電路是台灣和全球的關鍵產業，同時也希望政府給中小企業更多協助，因此提出附帶決議，要求經濟部3個月內提出租稅優惠以外的具體方案，稍早已修法通過。

立委陳椒華表示，支持高科技產業根留台灣，但也提醒政府，台灣土地、電力及水資源有限，應好好珍惜有限的天然資源，促進競爭力，讓具有社會責任的廠商來台投資生產。在獎勵產業的同時，應該避免劣幣逐良幣，也要避免超過整體國土的環境承載力。

而經濟部長王美花日前強調，修法後不會獨厚特定產業，只要在國內技術創新並居於國際供應鏈關鍵地位，符合要件者都可申請，不侷限在半導體煩為，舉凡5G或電動車等有發展潛力的產業，都有機會適用。