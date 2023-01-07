立法院今天三讀通過刑法修正案，增訂「性妨害性隱私及不實性影像罪」，製作不實性影像並散布牟利最重處7年有期徒刑，未經他人同意攝錄性影像最重處3年有期徒刑。國民黨立委李貴敏表示，修法僅是亡羊補牢，足見民進黨政府懈怠。

李貴敏說，這麼重大法案，該做早不做，居然要等到總統、立委都已親身受害後，才喚醒行政單位一點點覺醒與推動？若法規不能跟上時代的腳步，行政單位不能夠體會民間的疾苦，那我國法律永遠都是落後的。

李貴敏表示，民進黨政府6年執政以來，與其意見相左的電視台被關台，民眾在網路上言論被網軍霸凌，政府保管的民眾個資被駭，還屢見濫用公權力侵害人權與隱私等爭議。

李貴敏質疑，民進黨如此強勢，有什麼法案是行政權獨大的民進黨想修修不到的？還要拖兩年？提醒保護人民的隱私與言論自由，是任何一個民主國家都必須做到的基本條件，更是維繫民主制度的根本，就別再開民主倒車了。