因新冠肺炎疫情影響而中斷近3年的小三通，今天啟動專案復航。國民黨金門縣立委陳玉珍表示，小三通專案復航啟動代表著兩岸春暖花開的日子來臨，期盼未來兩岸秉持善意順利走下去，直到小三通完全通航，才算真正開出和平花朵。

今天小三通專案復航首航是於上午10時，由陳玉珍與金門縣長陳福海帶隊，從金門水頭碼頭出發經約30分鐘航程抵達廈門，對岸派出大陸國台辦副主任龍明彪、福建省副省長郭寧寧、等人在廈門五通碼頭迎接，之後也經簡單晤談即返航。

此外，陸委會主委邱太三也參加復航首航儀式典禮。陳玉珍表示，感謝行政院長蘇貞昌、國安會、陸委會、交通部、財政部、內政部等單位的通力合作，促成此次小三通專案復航。

與國台辦晤談過程，陳玉珍提到，未來往來金廈間的相關防疫、檢疫工作不能輕忽，仍需加強與注意兩岸防疫工作；也再次向大陸海關總署監管司要求協助解決金酒輸陸問題，讓兩岸人民都能暢飲金酒。

現場也有人向陳玉珍提及除金廈航線外，泉州也有很多金門鄉親，盼金門與泉州間航線也能儘快復航，讓兩岸往來人民得以便利。陳玉珍回應，會將意見反應給陸委會，作為後續逐步開放參考。

陳玉珍說，當年小三通首航時，是由她父親，當時金門縣議會議長陳水木與當時金門縣長陳水在一起帶隊前往廈門，此次小三通復航，則改由她和陳福海一起帶隊前往廈門迎接鄉親，讓她看到兩代金廈人，為金廈間和平搭起友誼和平之橋。

陳玉珍認為，金廈兩邊人民心裏期待與願望一致，希望兩岸能持續和平發展，兩岸關係才有良性的發展，這樣金門經濟也能逐漸繁榮興盛。